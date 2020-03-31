المغرب.. 6 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 33

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس "كورونا" في المغرب إلى 33، بعد تسجيل ست وفيات، وحصيلة الإصابات إلى534.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، نشرته القناة الرسمية مساء الإثنين.

وقال اليوبي إن المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 71 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 534.

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وأضاف أنه جرى تسجيل حالة شفاء جديدة رفعة إجمالي المتعافين من المرض إلى 14.

وزاد موضحا أن متوسط معدل السن في صفوف الوفيات التي عرفتها البلاد هو 66 سنة، وأن عامل السن محدد رئيسي في وقوع الوفاة، خصوصا وأن 86 من الحالات التي توفيت كانت تعاني من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب والشرايين.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.





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