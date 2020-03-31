النظام السوري يعلن ثاني وفاة بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، الأحد، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (حكومية)، نقلا عن وزارة الصحة إنه "تم تسجيل وفاة ثانية بالفيروس ضمن الإصابات العشر المسجلة في البلاد حتى الآن".

ولم يصدر عن الوكالة أي تفاصيل إضافية، أو معلومات حول المحافظة التي سُجلت فيها حالة الوفاة.

وفي 22 مارس/ آذار الجاري، سجل النظام أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج سوريا.

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وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 752 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 158 ألفا.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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