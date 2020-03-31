الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، الإثنين، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الترية والتعليم محمد الأمين التوم، مع وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الخليج 365.
وقال التوم، إنه "تم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية التي كانت مقررة في 12 أبريل/ نيسان القادم، إلى أجل يقرر لاحقا".
وأضاف، أن "التوقيت الجديد سيكون عقب انجلاء جائحة كورونا".
من جانبه، أفاد وزير الإعلام السوداني، بأن الإعلان عن الموعد الجديد للامتحانات، سيتم قبل وقت كاف من انعقادها.
ويبلغ عدد الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، والتي تتيح لهم الدخول للجامعات لهذا العام، نحو 541 ألف طالب وطالبة، حسب وزارة التربية والتعلييم.
وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان 6 إصابات، بينهم وفاتان، حسب بيانات رسمية.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي "كورونا" 768 ألفًا في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.
وأجبر الفيروس دولًا عديدة على غلق الحدود، تعليق رحلات الطيران، تعطيل الدراسة، فرض حظر التجول، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وغلق المساجد والكنائس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. تأجيل امتحانات الثانوية بالسودان حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.