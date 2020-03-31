بفضل الله ثم بحرص حكومة المملكة العربية السعودية تنتهج هذه الدولة حفظها الله السياسة الحكيمة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وابنائه البرره رحمهم الله واستمرارا ً للعهد الحالي لمسنا الحب والمحافظة على راحة الشعب في كل المجالات فالحمد لله . فما زالت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تبرز جهودهم العظيمة لتقديم سبل الراحة والمحافظة على صحة المواطن والمقيم وكل من يعيش على ارض هذه البلاد الغالية

من هذا الوباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره .

فالحمدلله على ما تقدمة من جهود وحرصها على عدم تفشي هذا الفيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين .

و بهذه المناسبة استقبلت المملكة الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين وكانت كلمة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين تحمل كل معاني الحب للإنسان من غير تفريق بين الأديان في كل مكان فحث مجموعة العشرين على التكاتف ومكافحة هذا الفيروس الفتاك والمحافظة على الشعوب لمكافحة انتشار هذا الوباء من خلال دعم الدول النامية فالحمدلله هذه البلاد بلد الإسلام وبلد الرسالة المحمدية التى تتماشى على ما تقدمه المملكة من حبها ودعمها فيدها ممتده لجميع الدول العربية والدول الصديقة.

و ادام الله علينا الأمن والأمان والاستقرار وحفظ الله هذه البلاد المباركة قيادة و شعبا.

كتبه

المتقاعد : عبداللطيف العويضي – ابو يوسف