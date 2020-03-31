المالكي: سلامة سكان المملكة خط أحمر

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أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي -في مداخلة على قناة “العربية” اليوم (الإثنين)- أن سلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر.
وشدد على أن أي محاولة اعتداء أو استهداف تقوم بها الميليشيا الحوثية ضد المدنيين لن تمر دون حساب أو ردّ قاسٍ.
ووصف المالكي الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف ضد الميليشيات بالعنيفة والقاسية، مؤكداً نجاح العملية العسكرية التي طالت أهدافاً تتبع الميليشيات في صنعاء وصعدة والحديدة.
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