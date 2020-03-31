مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين

ثمن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي كورونا حتى لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والمشتبه في إصابتهم به، بدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وقال « جيبريسوس» عبر تويتر شكراً خادم الحرمين الشريفين فهذا ما تعنيه الصحة للجميع، شكرا على قيادتكم والتزامكم لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ونأمل أن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن.

إلى ذلك أكَّد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، لافتًا إلى أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المملكة لم تتردد في اتخاذ الاحترازات الوقائية والاحترازية قبل ظهور فيروس كورونا في السعودية، موضحًا أنه ليس هناك أي علاج حتى الآن لكورونا، وهناك أبحاث على لقاحات تتم دراستها.

وشكلت دعوة المملكة العربية السعودية لعقد قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين (باعتبارها المنتدى الرئيسي للتعامل مع جائحة كورونا المستجد)، إدراكًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمين، لعمق الأزمة وتعزيز حالة اصطفاف للدول الكبرى، من أجل تجاوز تبعات وآثار هذه الجائحة، في ظل تفاقم أعداد الإصابات والوفيات عالميًا.