دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الجيل القادم من رقاقات Intel وNVIDIA ينطلق في الثاني من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت كلاً من Intel وNVIDIA على موعد الإعلان عن الرقاقات الجديدة في 2 من أبريل، على أن تنطلق للبيع في الأسواق في منتصف شهر أبريل.

كانت شركة إنتل قد قدمت الإصدارات الجديدة من معالجات Comet Lake U بدقة تصنيع 14 نانومتر، ومعالجات Ice Lake بدقة تصنيع 10 نانومتر خلال عام 2019، والتي إستهدفت أجهزة الحاسب المحمول المميزة بتصميم نحيف، أو أجهزة الحاسب المتحولة 2 في 1، حيث تميزت هذه المعالجات بإستهلاك منخفض للطاقة لدعم عمر أطول في البطارية.

وتستعد شركة NVIDIA لإطلاق الجيل الجديد من كرت الشاشة في نماذج “Super”، والتي تتميز بمعمارية Turing، في نماذج RTX من سلسلة GTX.

أيضاً من المقرر أن تكون معالجات Comet Lake H هي الإصدارات الرئيسية للشركة هذا العام، حيث تقدم الشركة المعالجات الجديدة بثماني من الأنوية كما ينطلق Core i5 بعدد 4 من الأنوية، و Core i7 بعدد 6 من الأنوية وأيضاً نماذج Core i9 بعدد 8 من الأنوية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الإصدارات TDP بقدرة 45 واط.

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من جانب أخر لم تقدم التسريبات تفاصيل حول تردد الإصدارات الجديدة من معالجات إنتل، إلا أن إختبارات 3DMark وGeekbench قد أكدت على أعلى آداء في المعالجات في نمط turbo، أيضاً من المقرر أن يأتي معالج Core i9-10980HK كأعلى الإصدارات مع 8 أنوية و16 thread وسرعة رئيسية 2.4 GHz وتصل مع TurboBoost إلى 5.3 GHz.

كما تقدم NVIDIA الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 20 Super المطورة للأجهزة المحمولة، والتي تدعم الجيل القادم من الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب.

المصدر

هذا الموضوع الجيل القادم من رقاقات Intel وNVIDIA ينطلق في الثاني من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.