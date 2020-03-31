شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يبحث مع قادة دول "الإيقاد" سبل مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مشيرة إلى أن السودان هو الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، وأن حمدوك ترأس القمة، التي ناقشت تطورات جائحة كورونا عالميا وسبل مواجهتها في دول المنظمة.

ولفتت إلى قول فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم، إن "القمة ناقشت تطورات الأوضاع في دول الإقليم جراء انتشار جائحة كورونا وكيفية العمل والتنسيق المشترك بين دول الإقليم لمجابهة انتشار الوباء"، مشيرا إلى أن القمة تطرقت إلى التنسيق بين وزراء الصحة والمالية لدول منظومة الإيقاد في كيفية تلقي الدعم الدولي باعتبار أن معظم هذه الدول في حاجة إلى الدعم الدولي.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.