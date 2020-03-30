شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع لـ268 والوفيات 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر بالأدرن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 268.

وقال وزير الصحة في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نشرته وكالة الأنباء الاردنية، إن الحالات الجديدة توزعت على حالة واحدة بأحد الفنادق و5 حالات لمخالطين للمريض الذي توفي في الخدمات الطبية الملكية، ويتم حصر باقي الأعداد، وحالتين من محافظة اربد وحالة أخرى تم الحصول على اسمها من الخدمات الطبية.



وأعلن الدكتور جابر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5، متقدماً بأحر مشاعر التعازي والمواساة لأسر المتوفين خاصة وللشعب الأردني عامة، ومؤكداً أن أي فقيد هو فقيد للوطن.

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كما أعلن عن شفاء 8 حالات غادرت مستشفى الأمير حمزة اليوم وهي لـ4 فرنسيين وأرجنتيني وعراقية وأردنيين اثنين ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 26.

وأكد وزير الصحة "فرحتنا جميعا اليوم بخروج المحجورين من الفنادق وعودتهم لبيوتهم، وأن الأسلوب كان جميلاً وحضارياً"، لافتا إلى أنه تم توقيعهم وتعهدهم بالاستمرار بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.



وقال إنه تم تزويدهم بأرقام وزارة الصحة في حال ظهور أعراض عليهم، متمنياً على أهاليهم وأصدقائهم عدم زيارتهم خلال هذه الفترة، ومؤكداً أن هذا برتوكول عالمي يهدف إلى حماية الشعب عامة وأهل المرضى خاصة.



وشدد على أن "كل دقيقة نبقى خلالها في البيت تقربنا أميالاً من النصر . الأردن اليوم يقاوم وسوف ننتصر إن شاء الله"، داعياً إلى ترك مسافة أمان أثناء التسوق لمسافة مترين حفاظاً على سلامة الجميع، ومؤكداً أن التباعد الاجتماعي من أهم أسباب الوقاية من المرض.