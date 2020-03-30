شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان نشر بوكالة الأنباء السورية "سانا" : تم تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس المستجد “كوفيد 19” وهي إحدى الإصابات العشر المسجلة في سورية.
وكانت الوزارة أعلنت أمس وفاة مصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.
وأعلنت وزارة الصحة في الـ22 من الشهر الجاري تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد.
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