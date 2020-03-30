الارشيف / اخبار الخليج

سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشر بوكالة الأنباء السورية "سانا" : تم تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس المستجد “كوفيد 19” وهي إحدى الإصابات العشر المسجلة في سورية.

Advertisements

وكانت الوزارة أعلنت أمس وفاة مصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة في الـ22 من الشهر الجاري تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا