فحص الباعة كإجراء إحترازي إستباقي في شراكة مابين البلدية والمستشفى في الشملي

الخليج – عبدالمجيد الذياب : تم تنفيذ البادرة الوطنية الأولى على مستوى منطقة حائل والتي تمت في مبادرة قامت بها بلدية محافظة الشملي بمشاركة مستشفى محافظة الشملي بإتفاق وتوزيع المهام بين الطرفين

حيث وجه رئيس البلدية المهندس / شايم الشمري قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة الأستاذ /عبدالمجيد الذياب بربط الشراكة مابين قسم صحة البيئة بإدارة الدكتور /ممدوح السويلم وزملائه في القسم والفريق الطبي بمستشفى الشملي بإدارة الأخصائي حامد الشامان .

والقاعدة المشتركة بينهما تقوم بخروج متزامن ما بين الطرفين حيث يعمل الفريق الطبي على مسح كشفي طبي عن وباء فايروس كورونا كا اجراء احترازي واستباقي على الباعة في نقاط البيع ومحلاتهم أو المتجولين وكذلك متابعة من قسم صحة البيئة بتطبيق المحلات والمراكز للقواعد الصحية الوقائية والإحترازية للوباء

من جانبه قال رئيس بلدية الشملي المهندس / شايم الشمري :- ‘

أن الهدف مشترك في تأمين سلامة المواطنين ومتابعة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار الوباء

كذلك نوه الأخصائي حامد الشامان مدير مستشفى الشملي ‘ إن الجهود والإمكانيات في المستشفى مسخرة لخدمة المواطن والمقيم في داخل المستشفى وخارجة وهذه الشراكة ما هي إلا لمصلحة الإنسان والمكان في آن واحد كإجراء وقائي واستباقي لوباء كورونا.