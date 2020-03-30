كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلیة المقدم طلال الشلھوب، الیوم الإثنين، عن إجراء إضافي جديد؛ ضمن مساعي تعزيز فرص انتشار فيروس كورونا الجديد. وقال الشلهوب، في مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الصحة والداخلية والبيئة إن الوزارة زادت عدد خطوط العملیات 999 و911؛ لضمان؛ سرعة الرد على استفسارات المواطنین والمقیمین. وأضاف أن الجھات الأمنیة والرقابیة بدأت متابعة إغلاق بعض الأنشطة احترازيا، وسترصد المخالفات المتعلقة بذلك، بعدما قررت اللجنة الصحیة إغلاقھا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تكشف عن إجراء إضافي جديدة لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.