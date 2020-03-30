رسالة ساخنة .. !!

شممت هواك ..

من بعد فالهمني ..

يبنت التسعة عشر اعوامِ ..

لقاء عابر ..

لحضة ساخنة ..

قاعة مضطربة ..

ملؤها سكان سمواتيِ ..

دمرت كياناتيِ ..

سؤال حطم بعد آمالي ..

ريح مملوءُ بالدخانِ ..

كل شيء توقف عني ..

حتى كتاباتي ..

تعثر القلم بيدي ..

فأين انتي واين مضت ..

جراحاتي ..

مسكينٌ انا ..

لقد قتلني بعدكِ ..

وغلغل بالسناسل أنفاسي …

خجل أنا ..

من أن أطرق بابكِ ..

ام ماذا ؛ ابابك مفتوحُ ..

ام موصود باتجاهاتي ..

أأمري حراسك ..

وقولي لهم انني مجروح بأهآتي ..

افتحيِ الباب لمن له ذابت امانيهِ ..

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