وزير ‎الصحة: قدَّمنا توعية لأحد الأشخاص ولم يلتزم فأُصيب بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن أحد الأشخاص قمنا بتوعيته بالاهتمام، والبُعد لتجنب أسباب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن –للأسف- لم يلتزم؛ فأُصيب قبل أيام بهذا الفيروس.
وفي التفاصيل، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن الجميع – لا قدر الله – معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.. مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: قدَّمنا توعية لأحد الأشخاص ولم يلتزم فأُصيب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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