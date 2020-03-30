إرتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى أكثر من 140 ألف

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ”رويترز”.

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