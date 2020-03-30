تطبيق دردشة الفيديو Zoom يهدد خصوصية المستخدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

في ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجول في العديد من البلدان يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استعمال تطبيقات دردشة الفيديو للتواصل مع الأصدقاء أو زملاء العمل، وقد أشار تقرير لشركة Motherboard أخيراً إلى أن تطبيق Zoom لا يعد الخيار المناسب للأشخاص، الذين يهتمون بالخصوصية وحماية البيانات. ووفقاً لتحليل التطبيق المخصص لهاتف أبل آي فون فإنه يقوم بإرسال البيانات إلى شبكة فيسبوك، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي أم لا، وهناك العديد من التطبيقات، التي تعتمد على أدوات تطوير البرامج SDK من فيسبوك، لتسهيل تنفيذ بعض المزايا الفردية، وهنا يتم إرسال البيانات إلى شركة فيس بوك حتماً. ومع ذلك لا يشير تطبيق دردشة الفيديو Zoom في سياسة الخصوصية أو الشروط والأحكام العامة إلى مشاركة البيانات مع شبكة فيسبوك، وبمجرد أن يقوم المستخدم بفتح التطبيق فإنه يقوم بإرسال بيانات الموقع وموديل الهاتف الذكي ومشغل شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة والمنطقة الزمنية إلى خوادم فيسبوك، من أجل إظهار الإعلانات لاحقا بما يتناسب مع المستخدم. وأضاف التقرير أيضاً أنه لا يوجد دليل حتى الآن على نقل البيانات الحساسة أو الشخصية، غير أن هذا النهج دائما ما يثير الشكوك والمخاوف بشأن الخصوصية، وأشارت شركة فيسبوك إلى أن المطورين الذين يستخدمون واجهة API الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي يتعين عليهم إخبار المستخدمين بوضوح بشأن البيانات التي يتم جمعها ونقل إلى خوادم الجهات الخارجية.

