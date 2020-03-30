"الشارقة للإعلام" تطلق خدمة التصديق والاعتماد الإلكترونى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" خدمة التصديق والاعتماد الإلكتروني والتأكد من صحة التواقيع ومطابقتها وذلك على جميع الوثائق والمستندات الخاصة.

كما أطلقت خدمة استخراج التراخيص عبر موقعها الإلكتروني مع تقديم مجموعة من التسهيلات والخصومات لعملائها الرامية إلى تمكينهم من ممارسة أعمالهم بكفاءة عالية وتكاليف معقولة و ذلك انسجاما مع التوجهات العامة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، عن تقديم كافة برامج قنواتها الإذاعية بنظام العمل عن بُعد من منازل مقدمي البرامج، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وبثت هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من برامجها التليفزيونية والإذاعية من منازل مقدميها، كما ستعمل الهيئة على تعميم التجربة على جميع البرامج الإذاعية على إذاعات "الشارقة، والقرآن الكريم، وبلس 95"، بحيث يتم بثها من المنزل بدءاً من الأحد المقبل، على أن تواصل الهيئة تقديم البرامج التليفزيونية بنظام المناوبة بين المذيعين حفاظاً على سلامتهم.

و قدم اثنان من مذيعي برنامج "الخط المباشر" البرنامج من المنزل. وسلط البرنامج الضوء على أهمية الحجر الصحي للوقاية من المرض، ووجه رسائل توعية للجمهور بأهمية الالتزم بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".