تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع العدد إلى 534 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن وزارة الصحة المغربية، سجلت 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد إلى 534 حالة.

وكشفت تقارير منظمة الصحة العالمية، بشأن المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، عن ارتفاع كبير فى نسب التعافى بين الحالات المصابة بالفيروس فى مصر، حيث بلغت نسب التعافى 21.7 % بينما كانت نسب الوفيات 6.6 %.