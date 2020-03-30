شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: ما يقوم به نشامى الجيش فى مكافحة كورونا واجب إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، إن الجيش الأردنى يقوم بعمل إنسانى بمكافحته فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى "جائحة"، وأضاف الملك عبد الله الثانى "الجهود التى تبذلها القوات المسلحة، وتحمل المواطنين لمسئولياتهم، وتكاتف الجميع، نهج يجب الاستمرار فيه، وهو محل تقدير وفخر الأردنيين".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى على "تويتر"، اليوم الاثنين، "ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم فى جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان".

وأعلن التلفزيون الأردنى الرسمى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، تسجيل رابع حالة وفاة فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها الأولى فى مستشفى الملك المؤسس.

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وشدد ملك الأردن، على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات فى إصدار استثناءات حظر التجوال، مؤكدا أن الحكومة الأردنية ستلبى احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، إضافة إلى مراقبة الأسعار.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص، وتسبب ذلك فى إلغاء الجيش الأمريكى للعديد من التدريبات العسكرية، وقامت دول أخرى بذات الخطوة، بينما دعت الأمم المتحدة لإيقاف كل الحروب حول العالم، والتركيز على مكافحة كورونا.