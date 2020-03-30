القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السودان تقرر تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى تاريخ يحدد لاحقا بسبب فيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة السودانية أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت ٩٩ حالة اشتباه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت ٦ حالات، بينها حالتا وفاة.

وأشارت إلى أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، بلغ 2868 شخصا، وتمت المتابعة لهم بنسبة 77%.



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وقد قال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.