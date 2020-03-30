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الاتحاد البرلمانى العربى يدين الهجوم على الرياض وجازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دان رئيس الاتحاد البرلماني العربى، المهندس عاطف الطراونة، الهجوم الحوثي بصواريخ بالستية استهدفت مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية الشقيقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الطراونة فى بيان صدر عن الاتحاد اليوم الاثنين، أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى الذي يحظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي.

 واعرب عن وقوف الاتحاد مع الشقيقة السعودية وثقته بحكمة قيادتها وفاعلية دبلوماسيتها في مواجهة جميع أشكال الإرهاب، والأخطار البشرية والطبيعية، وضمان أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.  

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