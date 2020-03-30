شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 33 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المغرب إلى 33 وحالات الشفاء إلى 14.
من جانب أخر، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام ، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أننا نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.
ومن جانب آخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكتب حساب المنظمة العالمية عبر تويتر: "الأعزاء العاملون الصحيون، اعتنوا بأنفسكم وأنتم تواجهون (كوفيد_19)، استعينوا ببعض الممارسات المفيدة للتأقلم"، منها:
1- احصلوا على قسط كاف من الراحة أثناء العمل أو بين المناوبات.
2- مارسوا التمارين الرياضية.
3- تناولوا قدراً كافياً من الطعام الصحى.
4- تواصلوا مع الأسرة والأصدقاء.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عمر أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هناك وفدا من منظمة الصحة العالمية قام بزيارة مصر واطلع على فريق التدخل السريع، لافتا إلى اطلاعه أيضا على الخطط الموجودة، كما تتضمن الاستخدام الأمثل للإمكانيات من مستشفيات وأسرة رعاية.
وتابع مسئول برنامج الترصد والاستعداد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقيم المنظمة لمصر جيد، مضيفا مصر لن تدخل السيناريو الأسوا فى حالة الالتزام.
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