شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: ارتفاع عدد الوفيات يعكس خطورة الوباء وصعوبة التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزيرالإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، أن ارتفاع عدد الوفيّات بفيروس كورونا المستجدّ فى المملكة يعكس خطورة هذا الوباء، وصعوبة التعامل معه، مشدّداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الحكومة والقوّات المسلّحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أشار العضايلة إلى ارتفاع عدد الوفيّات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة إلى أربع وفيات، قائلاً: "نترحّم عليهم جميعاً، ونقدّم تعازينا الحارّة لذويهم".

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ونوّه العضايلة خلال إيجاز صحفى فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاثنين، أنّ تسجيل حالات وفاة في المرض متوقّع وطبيعي خصوصا أنّ غالبية دول العالم التي أصابها فيروس كورونا المستجدّ شهدت حالات وفاة.

ولفت العضايلة إلى أنّ انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين لا يعني انحسار الوباء، بل ما زال الخطر قائماً، وما زال الحذر مطلوباً والالتزام واجباً، خصوصاً في ظلّ تزايد حالات الوفاة.

وشدّد على أنّ الأيام المقبلة حاسمة جدّاً في حصر انتشار الوباء والقضاء عليه، مجدّداً التأكيد على أنّ هذا الأمر يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات الوقاية والسلامة العامّة وحظر التجوّل، ومدى إدراكهم لخطورة هذا الفيروس.