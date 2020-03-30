شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. تعاون بين مكافحة الجرائم الالكترونية والإعلام الأمنى لمواجهة الشائعات‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النقيب محمد عبداللطيف العبدالله الضابط بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكترونى بالمملكة البحرينية، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة منها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباءالبحرينية، أوضح أن الإدارة تقوم برصد ومتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعى، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يقوم ببث وترويج الأخبار والمعلومات الكاذبة والخاطئة، وتقييم مدى تأثيرها على أفراد المجتمع البحريني، مشيراً إلى أنه بإمكان أى شخص متضرر أو أراد أن يتقدم بشكوى رسمية للإدارة، الاتصال على الخط الساخن 992 لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص يستغلون فترة الأزمات ويقومون بنشر أخبار كاذبة وروابط وهمية يقع ضحيتها عدد من أفراد المجتمع، كأن تصل رسالة نصية على الهاتف بأن البنك قام بوقف الحساب البنكي للشخص ويطلب منه الدخول على الرابط المرفق لإدخال بعض البيانات الخاصة ، وهو ما يجعل الشخص ضحية لسرقة أمواله واختراق هاتفه في الوقت ذاته.

وقال النقيب محمد العبدالله إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والالكترونى تعول على وعي المجتمع البحرينى في دحض الشائعات والعمل على التصدي لها وعدم وقوعهم ضحايا للجرائم الالكترونية ، حيث تقوم الإدارة بعمل دورات ومحاضرات تستهدف من خلالها توعية كافة شرائح المجتمع.