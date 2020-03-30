شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العراق إلى 630 إصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت فى عموم العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى 630 إصابة .
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتوزع الإصابات الجديدة، بحسب وزارة الصحة العراقية، على بغداد 14، البصرة 10، النجف 18، السليمانية، 14 كربلاء، 3 المثنى 12، أربيل 10 و دهوك إصابتين.
كما سجلت اليوم 4 حالات وفاة جديدة حالتان في النجف وحالة واحدة في كل من واسط و ديالى، فيما توزعت حالات الشفاء وعددها 9 بواقع 6 حالات في النجف و3 في أربيل،
وأفادت الوزارة في بيانها بارتفاع عدد حالات الشفاء التام إلى 152 يقابلها 46 حالة وفاة.
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