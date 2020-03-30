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وزير الخارجية الكويتى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التونسى نور الدين الري، أعرب خلاله عن تضامن دولة الكويت الثابت مع تونس، مشيداً بالجهود والإجراءات والخطوات التي تتخذها تجاه احتواء انتشار وباء .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "واس"، شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والتعاون لمواجهة هذه الكارثة الصحية العابرة للحدود والحد من الانتشار السريع لهذا الوباء الذى يمثل تحديا مشتركا للبشرية جمعاء، متمنيا لتونس السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

من جانبه أعرب الوزير التونسى عن شكر بلاده لدولة الكويت ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته.

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