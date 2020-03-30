شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب السعودى صاحب "منشن" ترامب الخاطى يكشف تفاصيل استقباله الخبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب سخرية مواقع التواصل الاجتماعى أمس ، حينما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة إلى المدون الشهير على العيسى، الشهير بـ "أبو الفدا"، عن طريق الخطأ بدلا من حساب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رد اليوم برفقة أصدقائه بأنه يستطيع مساعدة ترامب بما ما وسعهم، وكان تلقى الخبر خلال تواجده فى المزرعة مع أحد من أقاربه، بينما كان يحتسى الشاى على نار الحطب.

وكشف المدون الشهير على العيسى، الشهير بـ "أبو الفدا" تفاصيل جديدة حول تلقيه "منشن " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاطئة، أمس، التي طالب من خلالها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المصادقة على معدات طبية .

ونشرت جريدة "اليوم" السعودية "فيديو" لقائها مع أبو الفدا، مشيرًا إلى أنه تلقى أتصالا من أقاربه يخبرونه بما حدث، بينما كان برفقة صديقة في المزرعة يحتسيا الشاي في الوقت الذى كان العالم يردد أسمه، قائلاً: "كنت جالس أنا وعبده مشعلين الحطب نجهز الشاي، وكلمنى أبن خالتى على الخاص، وقالى تعرف اه صاير.. قولت له أيش.. قالى ترامب يغرد على تويتر ومسويلك منشن بالخطأ والشعب بيرسل".

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وقال "أبو الفدا": "بدى أقول للشعب خليكم في بيوتكم لغاية ما تنتهى الأزمة .. وما تقول عنه الحكومة سوية.. أنا وصديقى عبده مستعدين أننا نلبى طلب ترامب ونساعده باللى نقدر عليه".

وترجع تفاصيل الخطأ الذى يبدو للبعض ساذجا أو غير منطقى، وذلك لتشابه اسم الإدارة على تويتر، مع اسم هذا الشخص، حيث يدعى هذا الشخص أبو الفدا، ولكنه عبر حسابه على تويتر، يسمى نفسه mlk، وهو نفس اسم الإدارة التى تدعى mlkdewine، ليتحول هذا الخطأ البسيط إلى مادة للسخرية على "تويتر"، حيث كان ترامب يريد أن يوجه رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بسرعة التحرك، لإيجاد حل لأزمة كورونا، ولكن يبدو أنه أخطأ فى تحديد الإشارة أو "المنشن" ولأن "تويتر"، لا يتضمن خاصية تعديل التغريدة، فقد ترك ترامب أو مدير حسابه التغريدة كما هى.

"أبو الفدا" اسم تحول فى غضون ساعات وربما دقائق قليلة إلى ترند بسبب خطأ الرئيس الأمريكى، حيث أن أبو الفدا هو أحد الأشخاص المشهورين، على مواقع التواصل الاجتماعى السعودية، وبالأخص تطبيق "سناب شات"، وبتلقائيته في هذا التطبيق، ويحظى على تويتر بحوالى 6 آلاف متابع.