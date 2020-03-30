لجنة إكسبو دبي 2020 تطلب دراسة تأجيله لمدة عام

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قررت اللجنة التسييرية لمعرض إكسبو دبي 2020 العالمي الاثنين الطلب من المكتب الدولي للمعارض، المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، تأجيل الافتتاح لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعقد إكسبو 2020 دبي اجتماعاً "عن بعد" للجنة تسييره مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، وذلك في إطار مشاورات بشأن أثر وباء كوفيد-19 على الاستعدادات للمعرض الذي يتوقع منظموه أن يستقطب 25 مليون زيارة.

واتّفقت اللجنة على الطلب من المكتب الدولي للمعارض "دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به"، حسبما جاء في بيان.

وسيعمل المكتب الدولي للمعارض مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي للنظر في تغيير مواعيد المعرض الذي كان من المفترض أن يفتتح في أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021.

وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض "وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل"، وأي تعديل في المواعيد "يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين"، حسب ما جاء في البيان.

وتعوّل دبي على المعرض لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

وألغت دبي العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في الاسابيع الماضية على خلفية الفيروس الذي تسبّب بوفاة عشرات آلاف الأشخاص حول العالم.

وأغلقت دبي المراكز التجارية التي تشتهر بها وعلّقت الرحلات الجوية، ضمن سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قد تصيب اقتصاد الإمارة بأضرار.

وكانت دبي التي يزورها أكثر من 16 مليون شخص سنويا وتعتمد على السياحة بشكل كبير، قرّرت في وقت سابق وقف السماح بدخول حاملي التأشيرات، وتعليق منح تأشيرات لدى وصول المسافرين.

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ويعتبر اقتصاد دبي الأكثر تنوعا في المنطقة، إذ ان 94 بالمئة من الإيرادات غير نفطية. والإمارة مقصد سياحي عالمي رئيسي، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.

وسيؤثر إغلاق المراكز التجارية والترفيهية سلبا على الفنادق وعشرات مواقع الترفيه التي تشكل شريان حياة رئيسيا للإمارة.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي إنّ "الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته".

وتابعت "الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي".

وسّجلت الإمارات 611 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات. وفرضت السلطات اجراءات إغلاق لوقف تفشي المرض. كما أطلقت حملة تعقيم وطنية في إطار جهود الوقاية من المرض تتضمن تقييد حركة المرور والسكان من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

وقال ام. أر. راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي لوكالة فرانس برس إن تأجيل اكسبو "يأتي في وقت يكاد الاقتصاد يدخل في مرحلة ركود".

لكنه أوضح ان "الحدث لا يحرك الاقتصاد كما تحركه التحضيرات (...) وقد تم ضخ غالبية الاستثمارات في الحدث (...) ما يعني ان التأثير (التأجيل) يمكن احتواءه".

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