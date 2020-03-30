دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع وان بلس تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر OnePlus 8 في 14 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة وان بلس مؤتمرها المرتقب للإعلان عن هواتف OnePlus 8 يوم 14 من أبريل القادم، على أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت.

نشرت شركة وان بلس اليوم إعلان تشويقي للإعلان عن موعد مؤتمرها القادم في 14 من أبريل، حيث تطلق الشركة هواتف OnePlus 8 في الأسواق العالمية.

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تقدم شركة وان بلس الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 8 بمعدل تحديث يصل إلى 120 Hz في الشاشة، لدعم المستخدم بتجربة عرض إنسيابية وغامرة، كما أكدت OnePlus على أنها تقدم الإصدارات الجديدة بشاشة OLED تعرف بشاشة ‘Fluid Display’، وتتميز بجودة عرض Quad HD بلس، كما تدعم الشاشة سرعة في اللمس بمعدل 240Hz.

أيضاً من المقرر أن تضم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف OnePlus 8 تقنية 10- بت HDR ، كما تأتي برقاقة MEMC مدمجة، أيضاً تدعم الهواتف الإتصال بشبكات 5G، كما تضم رقاقة معالج Snapdragon 865، مع شريحة مودم X55 5G.

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هذا الموضوع وان بلس تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر OnePlus 8 في 14 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.