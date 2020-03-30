دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تعلن عن Honor 30S أول إصدار برقاقة معالج Kirin 820 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Honor اليوم عن أول إصدارات الشركة المميزة بمعالج Kirin 820 5G والذي ينطلق بعنوان Honor 30S، كما يتوفر في 7 من أبريل في الأسواق بسعر يبدأ من 338 دولار.

يتميز هاتف Honor 30S بشاشة IPS بحجم 6.5 إنش وبجودة عرض FHD بلس، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، حيث يأتي ثقب الشاشة في الجانب الأيسر، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الأيمن من الهاتف.

كما يتميز هاتف Honor 30S بكاميرة بتصميم مستطيل الشكل في الجهة الخلفية، والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل والذي يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 20 مرة.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً يضم هاتف Honor 30S رقاقة معالج Kirin 820 5G الجديدة من هواوي، والتي تتميز بثماني من الأنوية مع 4 من أنوية ARM-Cortex A55 بسرعة 1.84GHz، و4 من أنوية ARM-A76 بسرعة متغيرة، كما تضم وحدة المعالجة Mali-G57 بستة من الأنوية، أيضاً يضم الهاتف معالج للصور Kirin ISP 5.0 لدعم تجربة تحاكي الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في العرض مع خفض مستوى التشويش.

وينطلق هاتف Honor 30S بواجهة Magic UI 3.1.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، مع خدمات GMS، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

وتقدم Honor هاتف Honor 30S بعدد 4 من إختيارات في الألوان والتي تشمل الأخضر، والأزرق، والأسود إلى جانب لون متدرج، وينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 338 دولار، كما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 380 دولار، على أن يتوفر الهاتف للبيع في 7 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع Honor تعلن عن Honor 30S أول إصدار برقاقة معالج Kirin 820 5G ظهر على التقنية بلا حدود.