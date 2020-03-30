الجزائر.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 35

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، ارتفاع وفيات كورونا إلى 35، إثر تسجيل 4 حالات جديدة.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي: "إصابات كورونا ارتفعت إلى 511، بعد تسجيل 73 حالة جديدة".

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وأضاف: "عدد المتعافين بلغ 37 شخصا، بعد تسجيل 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء".

والسبت، بدأ فرض حظر التجول الليلي في 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد وهي باتنة، سطيف، قسنطينة (شرق)، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، المدية (وسط)، وهران (غرب) والوادي (جنوب)"، وقبلها تم فرض الحظر بالعاصمة الجزائر.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 752 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 158 ألفا.

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