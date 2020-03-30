صحة غزة: نواجه "أزمة خانقة" جراء نقص أدوية ومستلزمات طبية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، إنها تواجه "أزمة خانقة" جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل مواجهة فيروس "كورونا".



وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، "نواجه أزمة خانقة جراء تناقص المقومات الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي".



وأضاف أن "النقص يجعلنا أكثر قلقاً في مواجهة كورونا المهدد الأول للأنظمة الصحية في العالم".



وطالب القدرة، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والإغاثية "إلى التدخل الفوري لإنقاذ الوضع الصحي في القطاع".



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وتعاني غزة، من نقص حاد بالأدوية الأساسية يصل إلى 39 بالمائة، و32 بالمئة نسبة نقص المستهلكات الطبية، و60 بالمائة نسبة عجز لوازم المختبرات وبنوك الدم، حسب بيانات سابقة لوزارة الصحة بالقطاع.



وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 741 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 164 ألفا.

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