كورونا.. لجنة تسيير "إكسبو 2020 دبي" توصي بتأجيله عاما

محمد إبراهيم / الخليج 365



أوصت لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، الإثنين، بدراسة تأجيل افتتاح معرض إكسبو 2020 لمدة عام، ضمن الإطار القانوني المعمول، به في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم.



وأوضحت اللجنة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنها ناقشت القرار خلال اجتماع -عن بعد- مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي.



وذكرت أن المكتب الدولي للمعارض، سيعمل من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي، للنظر في تغيير المواعيد.



وتابعت: "للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها، حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل.. وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين".



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وفقا لاتفاق باريس لعام 1928، فإن أي قرار بشأن إكسبو الدولي يجب أن يُتّخذ من خلال التعاون ويتم الاتفاق عليه بشكل جماعي من خلال تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.



ومن المفترض أن ينطلق المعرض العالمي في دبي بحلول أكتوبر/تشرين أول 2020، ويستمر حتى أبريل/نيسان 2021.



ويقام المعرض الدولي، الذي يعرض إنجازات كل دولة، مرة كل 5 سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.



وأثار تفشي فيروس كورونا حالة من الذعر العالمي بعد أن ارتفعت إجمالي الإصابات حتى عصر الإثنين، إلى أكثر من 739 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 35 ألفا، فيما تعافى أكثر من 156 ألفا.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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