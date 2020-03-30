- 1/2
- 2/2
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، عن نتائج القبول النهائي على رتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول” للعنصر النسائي.
وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول النهائي في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.