إعلان نتائج القبول النهائي في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، عن نتائج القبول النهائي على رتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول” للعنصر النسائي.

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .