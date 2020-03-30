النصر يبدأ أولى خطواته لتمديد عقد فيتوريا

بدأت إدارة نادي النصر في اتخاذ خطواتها الرسمية نحو تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا. وخاطبت إدارة نادي النصر روي فيتوريا من أجل تجديد عقده لمدة موسمين، حسبما ذكرت تقارير صحفية سعودية. وأبدى فيتوريا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مرونة كبيرة ولكنه اشترط تدعيم الفريق بشكل كبير الموسم المقبل. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيل فيتوريا عن النصر بنهاية عقده، في الوقت الذي تتوقف فيه منافسات الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا المستجد. وقاد فيتوريا النصر الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

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