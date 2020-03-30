شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مستودع وإتلاف 2000 دجاجة فاسدة قبل بيعها بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة بالرياض بالتعاون من الجهات الأمنية من الإطاحة بـ 3 مقيمين مخالفين من جنسية عربية داخل أحد المستودعات، أثناء محاولتهم تسويق 2000 دجاجة منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخ صلاحيتها.

وباشرت الفرق إتلاف الكمية المضبوطة بحوزتهم، كما أغلقت المستودع الذي ضبطت بداخله المخالفة، واستدعت مالك المستودع للتحقيق معه ومع العمالة، لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة لمخالفة الغش التجاري، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

جاء ذلك بعد أن تلقت وزارة التجارة بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بانبعاث روائح كريهة من أحد المستودعات، ما يشير لممارسات خاطئة، خاصة أن هناك حركة عمالة في الموقع.

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وتم على الفور مداهمة المستودع بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة.