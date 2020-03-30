مجاعة وانفجار اجتماعي.. لبنان في مرحلة الانهيار

مسن يحمل أكياسا ويسير وحيدا في أحد شوارع بيروت الخالية (رويترز)

بدا واضحًا أن الحكومة اللبنانية تغرق يومًا بعد يوم في مشاكلها ومن عجز إلى آخر ومن مأزق إلى الانهيار، فهذه الحكومة غير قابلة على الاستمرار، وهي عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، تحظى بقبول ورضا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الصراعات السياسية التي بدأت تظهر إلى العلن مجددًا، فالانقسام السياسي على إعلان حالة الطوارئ بدا واضحًا للجميع، كما حصل في ثورة 17 أكتوبر والصراع على أن يستلم الجيش اللبناني دفّة البلاد، وأتى وباء «كورونا» ليكون الضربة القاضية لما تبقى من مؤسسات في لبنان.

سامي نادر

Advertisements

انهيار لبنان

يشدد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الإستراتيجية سامي نادر، في تصريح لـ«اليوم»، على أن لبنان في وضع سيئ جدًا ليس باستطاعته تسديد الدين القديم، كيف سيتمكّن من الحصول على قرض جديد، بالإضافة الى أن الحكومة كانت تعتمد على الضرائب التي كانت تجنيها من المواطنين، أما اليوم فالجميع في المنازل من دون عمل أو مدخول، بالإضافة إلى أن أزمة كورونا عطلت البلاد، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية لتأمين الأموال، لهذا ليس أمامهم سوى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، السؤال يكمن هنا: كيف بإمكانهم طلب مساعدة من صندوق النقد من أجل كورونا، ولم يقدموا على هذه الخطوة بداعي الإصلاحات وإعادة ترتيب المالية العامة وإصلاح ميزانية مصرف لبنان.

ويؤكد أن لبنان بدأ في الانهيار ونحن أمام مجاعة حقيقية وانفجار اجتماعي؛ لأن مؤشرات المجاعة تزيد يومًا بعد يوم، وأتت أزمة الكورونا في لحظة دخل فيها لبنان مرحلة الإفلاس، وشلت الحركة الاقتصادية نهائيًا، وبالتالي الطبقة الحاكمة لا تسعى إلى إيجاد حل، بل لا يزالون يتحاصصون ويتصارعون من أجل التعيينات وعلى ملف وآخر، موضحًا أن هذه التركيبة السياسية أثبتت فشلها، ولم تستطع تحقيق أية إنجازات أو إصلاحات.