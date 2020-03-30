دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للكشف عن شاشة ذكية بكاميرة منبثقة في 8 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها المقرر عقده في 8 من أبريل للإعلان الرسمي عن شاشة ذكية جديدة تتميز بكاميرة منبثقة من إطار الشاشة.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من الشاشات الذكية من الفئة المميزة للشركة خلال الشهر المقبل، حيث يكشف الإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة عن تصميم الكاميرة المنبثقة في الشاشة، مع إطار بحجم أقل في الجهة العلوي مقارنة بإصدار الشركة السابق من الشاشات الذكية.

كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تقدم إصدارها الجديد من الشاشات الذكية المميزة بشاشة QLED تدعم دقة عرض 4K HDR، كما في النماذج التي أطلقت من الشركة مؤخراً.

Advertisements

أيضاً تأتي الكاميرة المنبثقة في شاشة هواوي الذكية بتقنية الذكاء الإصطناعي، ودعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما تأتي الكاميرة بميزة الضبط الذكي وفقاً لموضوع التصوير، وتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي الكاميرة في التكييف بكفاءة أفضل مع البيئة المحيطة في المنزل، كما تشير التوقعات إلى أن الشاشة ستأتي بمميزات إضافية هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للكشف عن شاشة ذكية بكاميرة منبثقة في 8 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.