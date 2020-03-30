دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Mi Note 10 Lite في FCC بمعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات التي ظهرت في قاعدة بيانات FCC عن إصدار جديد من هواتف شاومي يضم معالج Snapdragon 730G، مع إعدادات penta في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو Mi Note 10 Lite.

أعتمد إصدار جديد من هواتف شاومي المتوسطة مؤخراً في FCC إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Mi Note 10 Lite الذي يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 730G.

كانت شركة شاومي قد كشفت عن هاتف Mi Note 10 خلال شهر نوفمبر في السوق الصيني، والذي جاء بإعدادات Penta في الكاميرة للمرة الأولى في هواتف شاومي.

واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الثاني من الهواتف الذكية التي تضم أيضاً إعدادات Penta في الكاميرة، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وهو ما أكدت عليه تسريبات جاءت من FCC، حيث يضم الهاتف معالج Snapdragon 730G، ويظهر بنموذج رقم M2020F4LG.

أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Mi Note 10 Lite نظراً لإطلاق هاتف Mi Note 10 بنموذج رقم M1910F4G، كما جاء هاتف Mi Note 10 Pro بنموذج رقم M1910F4S، وهو ما يؤكد على أن الهاتف هو إصدار جديد من السلسلة.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mi Note 10 Lite يأتي بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.47 إنش، كما يتميز الهاتف بجودة عرض Full HD بلس، أيضاً يضم الهاتف نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5260 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Mi Note 10 Lite ينطلق بنظام تشغيل Android 10، أيضاً يأتي هذا الإصدار دون ميزة التركيز التلقائي بالليزر التي جاء بها هاتف Mi Note 10، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل كبديل لدقة 108 ميجا بيكسل في الإصدار الأعلى.

مواصفات هاتف Mi Note 10 Lite

شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.47 إنش بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، أو بجودة Full HD بلس، مع أبعاد 19.5:9.

رقاقة معالج Snapdragon 730G ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 618.

واجهة MIUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

إعدادات Penta للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بطارية بقدرة 5260 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Mi Note 10 Lite في FCC بمعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.