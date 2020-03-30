الحوثيون: الأمم المتحدة تغطي على "جرائم" التحالف العربي باليمن

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي، الإثنين، الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم ما أسمته بـ"العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

جاء اتهام الجماعة للأمم المتحدة بعد ساعات قليلة من شن مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على أهداف مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة للجماعة.



ونقل موقع المسيرة التابع للجماعة، عن الناطق باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، ضيف الله الشامي، قوله: "موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تأتي للتغطية على جرائم العدوان حتى التي استهدفت عاملين في الأمم المتحدة".



وفي السياق نفسه قالت المسيرة، "أدت الغارات الجوية على الكلية الحربية وسط العاصمة صنعاء، إلى نفوق 70 خيلًا عربيًا أصيلَا وإصابة 30 آخرين".



والأحد، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، إن التحالف العربي شن أكثر من 80 غارة جوية على مواقع مختلفة في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

من جانب آخر، قالت الجماعة في بيان صادر عن يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة، الإثنين: "طيران التحالف ألقى كمامات على محافظتي الحديدة والمحويت غرب وشمالي اليمن".

وأوضح البيان أن "طيران التحالف السعودي الأمريكي قام بإنزال كمامات وجه وأشياء أخرى (لم يذكرها) على مديرية الحالي في محافظة الحديدة وفي مديرية خميس بني سعد بمحافظة المحويت".



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وأضاف "خطوة غريبة وغير واقعية أن يقوم الطيران بإلقاء هذه المواد على المدن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا".



وتابع "نستنكر قيام التحالف بهذه الخطوة في ظل بقاء اليمن خالية من هذا الوباء بعد أكثر من 100 يوم من انتشاره على مستوى العالم، ونحملهم المسئولية الكاملة عن نشر هذا الوباء بهذه الطريقة أو بطرق أخرى".

واتهم الحاضري التحالف بأنه يهدد الأمن والسلم في اليمن ويسعى لإدخال فيروس كورونا إليه في ظل الوضع الصحي الضعيف الذي يعيشه البلد منذ 5 أعوام جراء العدوان والحصار.



ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول هذه الاتهامات.



ولم تسجل اليمن حتى عصر الإثنين، أي إصابات بكورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 741 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.

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