"التحالف العربي" يعلن إطلاق عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين

إسطنبول/ الخليج 365



أعلن "التحالف العربي" الداعم للحكومة اليمنية، الإثنين، إطلاق "عملية عسكرية نوعية"؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع لجماعة "الحوثيين".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف، إن "العملية العسكرية تأتي لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين".

وأضاف أنه "اتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية".

وشدد التحالف، الذي تقوده السعودية، على أنه سيواصل "اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات مليشيا (الحوثي) التي تتعمد استهداف المدنيين".

والأحد، أعلن "الحوثيون"، في بيان نشرته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، تنفيذ "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت عددا من الأهداف الحساسة في الرياض، وجازان، ونجران، وعسير".

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وذكرت الجماعة، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيام المقبلة.

وجاء إعلان "الحوثيين" بعد ساعات من إعلان "التحالف العربي"، في بيان، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتها الجماعة من اليمن وتدميرهما في سماء الرياض وجيزان (جنوب)، دون تسجيل خسائر بالأرواح.



ويأتي هذا التصعيد رغم ترحيب "الحوثيين" والحكومة اليمنية بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، والاستعداد لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.