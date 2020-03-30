- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة روستيخ الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا الجديد، يظهر النتائج بشكل فوري.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم عن المدير التنفيذي للشركة أوليغ إيفتوشينكو قوله، إن "بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماماً. على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع للفيروس يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب".
وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان في منازلهم، بغض النظر عن أعمارهم، مشيرة إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم، إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.
وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن عدد المصابين بالفيروس في روسيا بلغ 1534، أغلبهم في موسكو، 1014 مصاباً
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.