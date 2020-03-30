عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة روستيخ الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا الجديد، يظهر النتائج بشكل فوري.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم عن المدير التنفيذي للشركة أوليغ إيفتوشينكو قوله، إن "بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماماً. على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع للفيروس يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب".

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وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان في منازلهم، بغض النظر عن أعمارهم، مشيرة إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم، إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن عدد المصابين بالفيروس في روسيا بلغ 1534، أغلبهم في موسكو، 1014 مصاباً

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.