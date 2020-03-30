نمو عضويات «غرفة الشارقة» وشهادات المنشأ في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عززت إمارة الشارقة من جاذبيتها للاستثمارات وقدرتها على توفير بيئة أعمال مثالية، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إحصائيات إيجابية في عدد العضويات الجديدة والمجددة وعدد شهادات المنشأ خلال الربع الأول من العام 2020، مما يرسخ سمعة إمارة الشارقة كبيئة أعمال متطورة وقادرة على مواكبة المتطلبات المتغيرة لقطاع الأعمال.

وكشفت غرفة الشارقة عن تحقيق نمو في عدد العضويات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من العام 2019، مع بلوغ عدد العضويات الجديدة 672 عضوية، في حين بلغ عدد العضويات المجددة 6504 عضويّات، الأمر الذي رفع عدد العضويات الجديدة والمجددة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7176 عضويات، وبنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالربع الأول من العام 2019، كما بلغت عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 10716 شهادة بنمو بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وجهة مثالية وآمنة

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه الأرقام الإيجابية التي حققتها الغرفة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إنما يعكس الثقة باقتصاد دولة الإمارات وإمارة الشارقة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال كوجهة مثالية وآمنة لاستثماراتهم، من خلال تشريعاتها وقوانينها وتنوع ومرونة اقتصادها بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي جعلت الإمارة مركزاً إقليمياً مهماً في حركة التجارة العالمية.

وأشار العويس إلى أن النمو في عدد العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة يبرز الدور الريادي الذي تقوم فيه الغرفة، والأداء المتميز في تقديم خدمات عالية المستوى وعالمية الكفاءة في مجال دعم الأعضاء وتسهيل ممارسة الأعمال، معتبراً أن استقطاب أعضاء جدد رغم التحديات العالمية، وتجديد الأعضاء لعضويتهم ما هو إلا دليل إضافي على التزام غرفة الشارقة بالارتقاء بمستوى خدماتها ومبادراتها

تطوير خدماتها المتنوعة

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بدوره أوضح محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة نجحت في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة نتيجة استثمارها في التقنية الحديثة، وتطويرها لخدماتها المتنوعة وتطبيقها لاستراتيجيات متطورة سهلت على العملاء والأعضاء الاستفادة من الخدمات، وزودتهم بكل ما يحتاجون إليه لممارسة أعمالهم بسهولة ويسر، من برامج دعم التحول الذكي في العديد من خدماتها، الأمر الذي يعزز تجربة الأعضاء والمتعاملين، ويوفر لهم خيارات متنوعة تعزز من تنافسيتهم وتنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

ولفت العوضي إلى سلسلة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الغرفة في إطار حرصها على تطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة موظفيها ومتعامليها مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته، وذلك التزاماً بتطبيق القرارات الحكومية بشأن التحذيرات من التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث شملت تلك الإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد الجزئي فضلاً عن الجاهزية التامة للخدمات الذكية التي تقدمها الغرفة وتنوعها لتوفير تجربة ثرية وسهلة وسريعة لكافة المتعاملين، فضلاً عن تنفيذ برنامج يتضمن سلسلة من الإرشادات التوعوية حول الأساليب الصحية والسليمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والقيام بشكل يومي بتعقيم وتطهير الإدارات والأقسام في المبنى الرئيسي للغرفة وفروعها، مؤكداً أن الغرفة تقف إلى جانب مصالح المستثمرين، وستعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتعزيز استثماراتهم وتأمين بيئة محفزة لنموها، ولن تتركهم في مواجهة التحديات العالمية.

جاهزية في حالات الطوارئ

من جانبه أشار عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى أن الغرفة استثمرت على مدار سنوات في خدماتها الإلكترونية محققة نسبة 100% في التحول الذكي، وهي الآن تجني ثمار ذلك من خلال جاهزيتها في توظيف تلك الخدمات في حالة الطوارئ لخدمة مجتمع الأعمال عبر تقديم باقة من الخدمات المتاحة على منصات الغرفة الذكية والتي تشتمل على إتمام معاملات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.



«اتصل لنصل» بدون أية رسوم

لفت عبد العزيز شطاف إلى أن الغرفة وضمن مساعيها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال، في ظل الظروف الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحرصاً على سلامة متعامليها، فقد أعلنت مؤخراً عن إتاحة خدمة «اتصل نصل» مجاناً دون تحمل أية رسوم لقاء تنفيذ الخدمة، بهدف المساهمة في تخفيف التكاليف على الشركات ومواصلة تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة، حيث تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في الشارقة، وتهدف إلى التسهيل على مجتمع المتعاملين والمستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم وعبر اتصال واحد لإنهاء إجراءات معاملاتهم وذلك في أماكن وجودهم عن طريق مركبة تتضمن أعلى مستويات الخدمة للأعضاء مثل شاشات العرض ومقاعد مريحة لاستقبال المتعاملين وخدمات الإنترنت وتصوير ضوئي وطابعة وشاحن للهواتف الذكية والحواسيب.