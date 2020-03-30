شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 طن من البصل تدخل الأسواق لدعم استقرار الأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اتخذت وزارة الاقتصاد إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من البصل وضخها في أسواق الإمارات، وذلك بعد أن شهدت هذه السلعة ارتفاعاً في الأسعار خلال الفترة الماضية.
واستقبلت موانئ الدولة يوم الأحد شحنات جديدة من سلعة البصل يصل حجمها إلى (1500 طن) لدعم المعروض بالأسواق من هذه السلعة، على أن تصل تباعاً شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع الأسواق بشكل يومي وترصد حالة العرض والطلب وتتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لضمان استقرار وانضباط الأسواق.
وكان متسوقون اشتكوا من ارتفاع أسعار البصل مؤخراً، خاصة بعد ارتفاع الطلب إثر الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الرسمية كتدابير احترازية منعاً لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وتفاوتت الأسعار بين 5.8 - 7.5 درهم للكيلو بعد أن كانت قد سجلت أسعاراً مستقرة بداية مارس/ آذار الجاري.
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي قام قبل يومين بإصدار مخالفة بحق تاجر جملة بعد أن رفع أسعار البصل إلى مستوى مبالغ فيه. وجاء ذلك في أثناء الحملات التفتيشية التي تنفذها الفرق التابعة للقطاع، إضافة إلى استجابتها للشكاوى التي ترد من المستهلكين.
ومع أن التاجر زعم شراء السلعة بأسعار مرتفعة، إلا أن فريق العمل التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حرص على التحقق من أسعار البيع من المورّد الرئيسي، ليثبت من خلاله بطلان ادعاءاته، الأمر الذي استوجب إصدار مخالفة بحقه.
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