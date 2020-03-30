شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب حفيد ملكة بريطانيا بدفـع نفقـات حمـايتـه في أمريكـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تتحمل نفقات حماية حفيد ملكة بريطانيا هاري وزوجته ميغان على الأراضي الأمريكية بعد أن قررا مغادرة كندا إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» أمس، «إن ملكة بريطانيا صديقة عظيمة وتحظى بتقديري، ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية لن تكون ملزمة بتسديد قيمة إجراءات حماية هاري وميغان وإن على الاثنين أن يدفعا المال لقاء إجراءات الحماية التي توفرها السلطات الأمريكية» وقال «يجب أن يدفعا».

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