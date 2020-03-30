«يوميات جامعية».. نافذة على مبادرات عبر قناة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين أروقة ومرافق الجامعات في الإمارة الباسمة، تواصل قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تقديم مادة مرئية ثرية لجمهورها، إذ رصدت كاميرا برنامج «يوميات جامعية»، تفاصيل الحياة الطلابية، وسلطت الضوء على كليات، وتخصصات، ومختبرات.وضمن أولى حلقاته للموسم الجديد 2020، تنقلت كاميرا البرنامج بين كليات الجامعة القاسمية العشر، التي تضم تخصصاتها المختلفة، طلبة من أكثر من 80 دولة حول العالم، وتطرقت إلى التعريف بهذا الصرح التعليمي، الذي يحتضن كلية القرآن الكريم، الأولى من نوعها على صعيد الجامعات العربية. ومن المرافق والكليات إلى الفعاليات والأنشطة، التي ينظمها الطلبة، استعرض البرنامج ضمن محاور حلقته الأولى، انعقاد الملتقى الإعلامي الطلابي الثاني، تحت شعار ثقافات متعددة وقلب واحد، إضافة إلى طرح البرنامج للخبرات والمهارات التي اكتسبها الطلاب في سياق تخصصاتهم، ضمن مسيرتهم التعليمية الجامعية.ويوثق البرنامج المبادرات الإنسانية، والأعمال النبيلة، التي ينظمها الطلبة، إذ تطرق ضمن مواضيعه المتعددة، ومحاوره المختلفة، إلى مبادرة «فطوركم علينا»، التي أطلقها طلبة الجامعة في رمضان المبارك الماضي، وبادر المشاركون بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، في خطوة تتسق مع توجهات قناة الشارقة.ومن الجامعة القاسمية إلى جامعة الشارقة، تنتقل كاميرا البرنامج، واستضافت خلال ثانية الحلقات، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، الذي كشف للجمهور عن تفرد الجامعة عن سواها، بوجود أفرع لها في كل من مدينة خورفكان، وكلباء، والذيد، كما بين أنها الجامعة الأولى في الدولة، التي تقدم تخصصات، وبحوثاً علمية، تخدم مختلف المجالات التي يتطلبها المجتمع. ومن لقاء مع مدير الجامعة، إلى حوار مع كوادرها التعليمية، تنقل فريق البرنامج، ليقدم لمشاهدي تلفزيون الشارقة، التفاصيل الدقيقة، لتلك التحضيرات.

إبداعات فنية

أما الحلقة الثالثة من البرنامج، فاستعرضت في محورها الأول الأنشطة والفعاليات، التي شارك فيها الطلبة ضمن تخصصاتهم الجامعية، إذ رافقت كاميرا البرنامج حينها، طلبة كلية الفنون، لتوثيق مشاركتهم في معرض الفنون الإسلامية بدورته ال22، وقدمت لجمهورها باقة من إبداعاتهم الفنية، التي توحي بولادة فنانين موهوبين، ومبدعين. وانتقل المحور الثاني من البرنامج إلى تجربة التسجيل واختيار التخصص لإحدى الطالبات، التي أرادت الالتحاق بأحد التخصصات العلمية، غير أن اطلاعها على متطلبات سوق العمل، وبحثها بشأن سلامة اتخاذ القرار المناسب، حول اختيار التخصص، دفعها إلى اختيار تخصص إدارة الأعمال، ومشاركة جمهور تلفزيون الشارقة تجربتها، لتعميم الفائدة لدى المقبلين على الدراسة الجامعية.

يبث البرنامج في التاسعة والنصف من مساء كل اثنين، وتشتمل الحلقات المقبلة على العديد من المحاور، والكثير من القصص، والحكايات التي ترويها للمشاهدين، عبر اللقاءات التي أجراها فريق العمل، مع الكوادر التعليمية، والطلبة، وأولياء الأمور.