شكرا لقرائتكم خبر عن زينة رمضان.. بهجة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء بدأت بلدية مدينة أبوظبي تركيب زينة رمضان في شوارع العاصمة لنشر السعادة والقيم الروحانية بين السكان احتفالاً باقتراب شهر رمضان المبارك، واختارت البلدية تشكيلات من الزينة على هيئة المسجد والهلال والنجمة ولوحات تتضمن عدة عبارات من بينها «شهر رمضان، رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر» لتضفي جمالاً ورونقاً يليق بحضارة العاصمة، وتوزعت التصاميم في الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الجسور، بشكل متناسق ومتناغم.

وتنوعت زينة الجسور بين النجوم وعبارات رمضان كريم، ونسائم الخير، ورمضان الخير، وأشكال هندسية للمساجد والمآذن، وأشكال الأهلة والتكوينات الزخرفية الإسلامية.

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