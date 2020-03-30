الملك سلمان يأمر بمعالجة مرضى كورونا في السعودية مجاناً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً، مشيراً إلى أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص.

وبين الربيعة أن العمل المميز الذي نشهده حاليًا "يقوده ولي العهد بلا كلل ولا ملل وذلك لحرصه على سلامة المواطن، وهو يتابع كل ما يتعلق بجائحة‫ كورونا ليل نهار وهو مهتم جدًا، لإنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته".

كما أكد في مؤتمر صحافي أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهاً إلى أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.

وقال الربيعة إنه حتى الآن لايوجد أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيراً إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تجريب.

مواضيع قد تهمك :