يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً، مشيراً إلى أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص.
وبين الربيعة أن العمل المميز الذي نشهده حاليًا "يقوده ولي العهد بلا كلل ولا ملل وذلك لحرصه على سلامة المواطن، وهو يتابع كل ما يتعلق بجائحة كورونا ليل نهار وهو مهتم جدًا، لإنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته".
كما أكد في مؤتمر صحافي أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهاً إلى أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.
وقال الربيعة إنه حتى الآن لايوجد أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيراً إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تجريب.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يأمر بمعالجة مرضى كورونا في السعودية مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.