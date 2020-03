دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady بولارويد تستعيد علامتها التجارية Polaroid وتطلق كاميرا Polaroid Now

بعد 12 عام من الخبرة في مجال صناعة الصور و 3 سنوات منذ تغيير العلامة التجارية إلى بولارويد اوريجينال أكملت شركة The Impossible Project عملية استعادة اسم Polaroid Originals وهو اسمها الأصلي، وبهذه المناسبة احتفلت الشركة بهذا الإنجاز بإطلاق كاميرا Polaroid Now. © القيادي بولارويد تستعيد علامتها التجارية Polaroid وتطلق كاميرا Polaroid Now

بدأ اندماج العلامة التجارية Polaroid مع The Impossible Project في عام 2017،

عندما استحوذ المستثمر البولندي Oskar Smołokowski على الشركة القابضة

للعلامة التجارية PLR IP Holdings والذي تصادف أن يكون الرئيس التنفيذي

لشركة Impossible.

بعد بضعة أشهر، أعيد إطلاق شركة Impossible باسم بولارويد اوريجينال،

وأصدرت كاميرا OneStep 2 وهي كاميرا أفلام فورية “i-Type” خالية من البطارية،

لكن العلامة التجارية بولارويد الأوسع استمرت في إصدار منتجات لا علاقة لها

بالتصوير الفوري، إعلان اليوم يجمع العلامة التجارية بالكامل تحت اسم Polaroid،

علامة تجارية واحدة وموقع واحد وشركة واحدة للتصوير الفوتوغرافي الفوري. * كاميرا Polaroid Now

اطلقت الشركة كاميرا فورية جديدة ومحسنة باسم Polaroid Now،

تتميز الكاميرا المعاد تصميمها مع عدسة تم تطويرها حديثاً مع نظام ضبط بؤري

تلقائي مع عمر بطارية أفضل ومستشعر إضاءة محيطة يضبط طاقة الفلاش،

وتصميم سهل ومبسط ذو زوايا دائرية على الحواف.

لم تتحدث بولارويد كثيراً عن نظام عدسة التركيز التلقائي باستثناء أنها تتحول تلقائيًا

بين تنسيقات المسافة والصورة، اما بالنسبة لتحسين عمر البطارية يمكن للكاميرا الجديدة

تصوير 15 حزمة كاملة من الفيلم بقيمة 240 دولار بشحنة واحدة.

تستخدم الكاميرا فيلم i-Type والذي حصل أيضًا على تحديث صغير مع هذا الإصدار،

ستتمكن من استخدام “Color Wave” و “Black Frame” من فيلم Color i-Type.

ستتوفر كاميرا Polaroid Now باللون الأبيض والأسود ولفترة محدودة

باللون الأخضر والأزرق الأصفر والأحمر والبرتقالي أيضًا. إقرأ ايضاً | بولارويد تطلق اصدار Stranger Things من كاميرات التصوير الفوري

تتوفر كاميرا ” بلارويد ناو ” للشراء اليوم بسعر يبلغ 100$ دولار امريكي،

اي ما يعادل: 365 درهم اماراتي / 375 ريال سعودي / 30 دينار كويتي

/ 365 ريال قطري / 1,575 جنيه مصري.

بامكانك الحصول على فيلم Color Wave الجديد والإطار الأسود مقابل 17 دولار

لكل حزمة من 8 تعريضات، لمعرفة المزيد عن كاميرا Polaroid Now

يمكنك التوجه إلى الموقع الالكتروني للشركة.

