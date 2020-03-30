كورونا.. أسر رموز نظام البشير تطالب بإطلاق سراحهم

الخرطوم / الخليج 365

طالب مئات من ذوي المعتقلين من رموز نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم.

جاء ذلك في مذكرة رفعتها أسر المعتقلين إلى النيابة ووزارة العدل، خلال وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مقر النيابة العامة في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الخليج 365.

وسلم المحتجون مكتب النائب العام السوداني مذكرة بتحويل المحتجزين إلى الإقامة الجبرية بدلا عن سجن كوبر نسبة للظروف الصحية بعد تفشي الفيروس.

وأشارت المذكرة إلى أن المحتجزين تتجاوز أعمارهم 60 سنة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وطالب المحتجون في المذكرة برفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ نحو عام دون تقديمهم لمحاكمة.

وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.

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ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

والأحد، أعلن السودان، عن ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 6 حالات بعد رصد إصابة لشخص قادم من دولة الإمارات.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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